RUSYA İLE SUUDİ ARABİSTAN S-400 ALIMI İÇİN ANLAŞTI
Suudi Arabistan ile Rusya, S-400 hava savunma sistemlerinin alımı için anlaşmaya vardı.
Suudi Arabistan'a Al Arabiya haber kanalı, Suudi Arabistan Kralı Salman'ın Moskova ziyareti sırasında iki ülke arasında S-400 hava savunma sistemi alımı için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.
GÖRÜŞMENİN ARDINDAN 1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA DA İMZALANDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Rusya ve Suudi Arabistan, 1 milyar dolarlık ortak yatırım fonu için anlaşma imzaladı.
"ULUSLARARASI TOPLUMUN ARAKAN'A MÜDAHALE ETMESİ LAZIM"
Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Kral Selman, Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini söyledi. Myanmar'dan kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlarını da hatırlatan Kral, uluslararası toplumun bu soruna müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.
Putin de "Bu, ikili ilişkiler tarihinde Suudi Arabistan Kralı'nın Rusya'ya yaptığı ilk ziyaret. Bu ziyaret, başlı başına dönüm niteliğinde bir gelişme. İlişkilerimiz son derece büyük bir tarihe sahip" dedi.
Rus lider, Kral Selman'ın Suudi Arabistan'ı ziyaret etme çağrısına olumlu yanıt verdi.
Kaynak: haberinburada
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