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RUSYA İLE SAVAŞ OLASILIĞI ARTTI


RUSYA İLE SAVAŞ OLASILIĞI ARTTI
Tarih : 03 Şubat 2016, 17:48
Puan Ver : Rusya İle Savaş Olasılığı Arttı(10/10)8


Alman Bild dergisine demeç veren Poroşenko, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki bölgelerde 8 bin civarında Rus askerinin bulunduğunu ifade etti. Rusya'nın bunun dışında Ukrayna sınırında yeni askeri üsler kurduğunu kaydeden Ukrayna lideri, Rusya'nın sürekli olarak askeri tatbikatlar yaptığını dile getirdi.  



Moskova Yönetimi'nin sürekli olarak askeri alana yatırım yaptığını belirten Poroşenko, Rusya'nın bunun nedeni konusunda hiçbir açıklama yapmadığını ifade etti.  



Savunma için Almanya'dan silah almaya hazır olduklarını söyleyen Poroşenko, sadece Ukrayna'nın değil, bütün Avrupa'nın güvenliğinin söz konusu olduğunu söyledi.








Etiketler: Rusya  İle  Savaş  Olasılığı  Arttı    haber

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