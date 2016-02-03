

Alman Bild dergisine demeç veren Poroşenko, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki bölgelerde 8 bin civarında Rus askerinin bulunduğunu ifade etti. Rusya'nın bunun dışında Ukrayna sınırında yeni askeri üsler kurduğunu kaydeden Ukrayna lideri, Rusya'nın sürekli olarak askeri tatbikatlar yaptığını dile getirdi.







Moskova Yönetimi'nin sürekli olarak askeri alana yatırım yaptığını belirten Poroşenko, Rusya'nın bunun nedeni konusunda hiçbir açıklama yapmadığını ifade etti.







Savunma için Almanya'dan silah almaya hazır olduklarını söyleyen Poroşenko, sadece Ukrayna'nın değil, bütün Avrupa'nın güvenliğinin söz konusu olduğunu söyledi.