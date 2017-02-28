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Rusya İle Normalleşme Çabaları 'meyve' Verdi
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rusya ile normalleşme çabaları 'meyve' verdi

RUSYA İLE NORMALLEŞME ÇABALARI 'MEYVE' VERDİ

Rusya'ya ihracat, yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez geçen ay yüzde 59,1 artarak 150 milyon dolara, bu ülkeden yapılan ithalat ise yüzde 10,2 yükselerek 1,5 milyar dolara yaklaştı.

Tarih : 28 Şubat 2017, 15:31
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Türkiye'nin en fazla ihracat-ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında yer alan Rusya ile dış ticaret 2014 yılından itibaren daralmaya başlamıştı. Kasım 2015'te sınırı ihlal eden Rus jetinin düşürülmesinin ardından ilişkiler gerilmiş ve Rusya, başta dış ticaret olmak üzere birçok konuda Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.



İki ülke ilişkilerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl gerçekleştirdikleri görüşmeyle başlayan normalleşme süreci meyve verdi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı ocakta bir önceki aya göre yüzde 59,1 artarak 94 milyon dolardan 150 milyon dolara çıktı. Bu dönemler itibariyle yaş meyve-sebze ihracatından elde edilen gelir de arttı. Portakal ve mandalinaya yönelik Rus ambargosunun kısmen kalkmasıyla ocak ayında yaş sebze meyve ihracatından yaklaşık 38 milyon dolar elde edildi.



 



kaynak:ahaber








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