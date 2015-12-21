

‘Made in Turkey' etiketiyle Rusya'ya ürettikleri malları sokamayan Zara, Mango ve H&M markaları, Türkiye'deki üreticilerine etiketi kaldırma baskısı yapıyor. Markaların, kısa vadede Rusya'nın siparişlerini başka ülkelerde üretme planında oldukları belirtildi.







Habertürk'ten Seçin Ürey ve Menekşe Ataselim'in haberine göre öz konusu sıkıntı nedeniyle aralarında Zara, Mango, ve H&M gibi markaların da bulunduğu şirketler, Türk üreticilerini ziyaret ederek ya da yazı yazarak ‘Made in Turkey yazısı kalksın' teklifi götürdü.