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rusya ile krizde markalardan ‘made in turkey' hamlesi

RUSYA İLE KRİZDE MARKALARDAN ‘MADE İN TURKEY' HAMLESİ

Uçak krizinin ardından Rusya, Türkiye'ye birçok alanda ambargo uygulamaya başladı

Tarih : 21 Aralık 2015, 09:23
Puan Ver : Rusya İle Krizde Markalardan ‘Made İn Turkey' Hamlesi(7/10)4


‘Made in Turkey' etiketiyle Rusya'ya ürettikleri malları sokamayan Zara, Mango ve H&M markaları, Türkiye'deki üreticilerine etiketi kaldırma baskısı yapıyor. Markaların, kısa vadede Rusya'nın siparişlerini başka ülkelerde üretme planında oldukları belirtildi.



Habertürk'ten Seçin Ürey ve Menekşe Ataselim'in haberine göre öz konusu sıkıntı nedeniyle aralarında Zara, Mango, ve H&M gibi markaların da bulunduğu şirketler, Türk üreticilerini ziyaret ederek ya da yazı yazarak ‘Made in Turkey yazısı kalksın' teklifi götürdü.








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