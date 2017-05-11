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rusya ile karayolu taşımacılığı yeniden başlıyor

RUSYA İLE KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YENİDEN BAŞLIYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Rusya ile karayolu taşımacılığının yeniden başlayacağını belirterek, iki ülke arasındaki geçiş belgelerinin 16 Mayıs'tan sonra kullanıma açılacağını söyledi.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 12:27
Puan Ver : Rusya İle Karayolu Taşımacılığı Yeniden Başlıyor(7/10)5


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısının 8 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirildiğini ifade ederek, 2015'te yaşanan uçak kriziyle bozulan ilişkiler nedeniyle karayolu taşımacılığında yaşanan geçiş sorunlarının geride bırakıldığını kaydetti.



Türkiye-Rusya ilişkilerinin her alanda rayına oturduğunun altını çizen Arslan, başta sürücü vizeleri ve geçiş belgesi kotaları olmak üzere iki ülke arasındaki uluslararası karayolu taşımacılığı konularında görüşmeler yapıldığını anlattı.



Geçiş belgesi kotaları konusunda da mutabık kalındığını ifade eden Arslan, "Heyetler, profesyonel sürücüler için vize kolaylığı sağlanması hususunda iradelerini beyan etti. Ayrıca geçiş belgesi kotaları konusunda da önemli kararlar alındı. Geçiş belgesi kotaları iki ülke arasında 11-12 Aralık 2012'de İstanbul'da gerçekleştirilen KUKK toplantısında belirlendiği şekliyle muhafaza edilecek." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Rusya  İle  Karayolu  Taşımacılığı  Yeniden  Başlıyor    haber

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