İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı

rusya ile ermenistan ortak ordu kuruyor

RUSYA İLE ERMENİSTAN ORTAK ORDU KURUYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'la ortak ordu kurulması için çalışmalara başlanması talimatını verdi. Bir diğer gelişme de, Bulgaristan ve Moldova'da Rusya'ya yakın adayların seçimlerden zaferle ayrılmaları oldu.

Tarih : 15 Kasım 2016, 09:24
Puan Ver : Rusya İle Ermenistan Ortak Ordu Kuruyor(5/10)7


Rusya ve Ermenistan, ortak ordu kurmak için harekete geçti.



Rus İnterfax ajansının haberine göre, Putin bir kararname yayınlayarak çalışmalara başlanması talimatını verdi.



Kurulacak ordu Rusya ve Ermenistan'ın kara sınırlarını koruyacak.



Ordunun başında Ermenistan'ın atayacağı ve Rusya'nın onaylayacağı bir komutan olacak.



Kurulacak ordu barış zamanında Ermenistan Genelkurmayı'na bağlı olarak çalışacak, savaş zamanında ise komuta Rusya'ya geçecek.



 



kaynak:ntv








Etiketler: Rusya  İle  Ermenistan  Ortak  Ordu  Kuruyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER