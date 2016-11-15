Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'la ortak ordu kurulması için çalışmalara başlanması talimatını verdi. Bir diğer gelişme de, Bulgaristan ve Moldova'da Rusya'ya yakın adayların seçimlerden zaferle ayrılmaları oldu.



Rusya ve Ermenistan, ortak ordu kurmak için harekete geçti.







Rus İnterfax ajansının haberine göre, Putin bir kararname yayınlayarak çalışmalara başlanması talimatını verdi.



Kurulacak ordu Rusya ve Ermenistan'ın kara sınırlarını koruyacak.







Ordunun başında Ermenistan'ın atayacağı ve Rusya'nın onaylayacağı bir komutan olacak.



Kurulacak ordu barış zamanında Ermenistan Genelkurmayı'na bağlı olarak çalışacak, savaş zamanında ise komuta Rusya'ya geçecek.







kaynak:ntv