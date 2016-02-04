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rusya ile bu kez rota krizi

RUSYA İLE BU KEZ ROTA KRİZİ

TÜRKİYE ile Rusya arasında hava unsurları nedeniyle yaşanan krize bir yenisi daha eklendi.

Tarih : 04 Şubat 2016, 09:48
Puan Ver : Rusya İle Bu Kez Rota Krizi(5/10)7


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) “Açık semalar” anlaşması uyarınca Rusya'nın 1-5 Şubat tarihleri arasında Türkiye'de yapacağı gözlem uçuşu rota krizi nedeniyle gerçekleşemedi.



Türkiye'ye gelen Rus denetim timi görevini icra edemeden Rusya'ya geri döndü. Rus denetim timi, 1 Şubat'ta denetim uçuşunu yapacak Antanov 30 tipi uçağı ile Türkiye'ye geldi. Rus denetim timi, kendilerinin belirlediği hava güzergâhlarını kullanarak denetim yapmak istedi. Ancak Türkiye buna karşı çıkarak Rus denetim timinin sadece Türkiye'nin belirlediği rotalarda denetim yapabileceğini belirtti.








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