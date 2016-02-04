

Dışişleri Sözcüsü, "Antlaşma kapsamında talep edilen uçuşlar, gözlem uçuşunun yapılacağı ülke ve uçuşu gerçekleştirecek ülke arasında, rota üzerinde mutabakata varılması halinde icra edilebilmektedir. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu'nun 2-5 Şubat 2016 tarihleri için talep ettiği gözlem uçuşunun rotası üzerinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemiştir" dedi.







Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün konu ile ilgili olarak sorulan soruya verdiği cevap şöyle; "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı coğrafyasında bir güven ve güvenlik arttırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992 yılında imzaya açılan Açık Semalar Antlaşması'na (ASA) ülkemizle birlikte 34 ülke taraftır. Antlaşma çerçevesinde Taraf Devletler, belirlenen kotalar çerçevesinde birbirlerinin toprakları üzerinde rutin gözlem uçuşları gerçekleştirmektedirler.







Antlaşma kapsamında talep edilen uçuşlar, gözlem uçuşunun yapılacağı ülke ve uçuşu gerçekleştirecek ülke arasında, rota üzerinde mutabakata varılması halinde icra edilebilmektedir.







Bu bağlamda, Rusya Federasyonu'nun 2-5 Şubat 2016 tarihleri için talep ettiği gözlem uçuşunun rotası üzerinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemiştir.