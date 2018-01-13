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RUSYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, TATİL YAPILABİLECEK ÜLKELERDEN TÜRKİYE'Yİ ÇIKARDI


RUSYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, TATİL YAPILABİLECEK ÜLKELERDEN TÜRKİYE'Yİ ÇIKARDI
Tarih : 13 Ocak 2018, 17:40
Puan Ver : Rusya İçişleri Bakanlığı, Tatil Yapılabilecek Ülkelerden Türkiye'yi Çıkardı(6/10)3


Rusya İçişleri Bakanlığı, çalışanlarının tatil yapabilecekleri ülkeler listesine Türkiye ve Mısır dahil edilmedi.



LİSTE OLUŞTURDULAR



Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR sayfasından yapılan açıklamada, listeye Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Turkmenistan, Özbekistan, Güney Osetya, Abhazya, Küba, Vietnam, Filistin ve Çin'in dahil edildiği duyurdu.



Açıklamada ayrıca Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Güney Osetya turlarının az gelişmiş durumda bulunduğu, Turkmenistan için vize gerektiği kaydedildi.



DAHA ÖNCE DE HAZIRLANMIŞTI



Bilindiği üzere 2015-2016 yıllarında bu listede Suriye, Tunus, Tayland, Myanmar ve Nikaragua'nın yanı sıra Mısır ve Türkiye bulunuyordu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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