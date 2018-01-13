RUSYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, TATİL YAPILABİLECEK ÜLKELERDEN TÜRKİYE'Yİ ÇIKARDI
Rusya İçişleri Bakanlığı, çalışanlarının tatil yapabilecekleri ülkeler listesine Türkiye ve Mısır dahil edilmedi.
LİSTE OLUŞTURDULAR
Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR sayfasından yapılan açıklamada, listeye Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Turkmenistan, Özbekistan, Güney Osetya, Abhazya, Küba, Vietnam, Filistin ve Çin'in dahil edildiği duyurdu.
Açıklamada ayrıca Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Güney Osetya turlarının az gelişmiş durumda bulunduğu, Turkmenistan için vize gerektiği kaydedildi.
DAHA ÖNCE DE HAZIRLANMIŞTI
Bilindiği üzere 2015-2016 yıllarında bu listede Suriye, Tunus, Tayland, Myanmar ve Nikaragua'nın yanı sıra Mısır ve Türkiye bulunuyordu.
Kaynak: haberinburada
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