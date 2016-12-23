İki Çocuk Yangında Öldü !
Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!

rusya havalimanı'nda sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı!

RUSYA HAVALİMANI'NDA SARHOŞ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI!

Rusya'nın Kazan Havalimanı otoparkında bariyerleri aşan alkollü sürücü polisin dikkatini çekti. Kovalamacanın yaşanmasıyla Havalimanı içine otomobili ile giren sürücü büyük paniğe neden oldu

Tarih : 23 Aralık 2016, 13:26
Puan Ver : Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!(6/10)8


Olay Çarşamba gece yarısından sonra Rusya'nın Kazan Havalimanı'nda yaşandı. Otopark bariyerlerini izinsiz aşan sarhoş sürücü önce güvenlik görevlilerini sonra polisi peşine taktı. Polis otomobilin kapısını açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kaçacak yer bulamayan adam, otomobili ile Havalimanı terminaline girdi.



Kovalamaca havalimanı içerinde devam etti. Kapıları kırarak ilerleyen sürücü çıkış yolunu bir türlü bulamadı. Moskova Times'a göre takip sırasında şans eseri yaralanan kimse olmadı. Otomobilin havalimanına verdiği tahmini zarar 136 bin dolar olarak hesaplandı.



Polis sürücünün kimliğini henüz açıklamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Havalimanı çalışanlarına ve yolculara büyük panik yaşatan sarhoş sürücünün görüntüleri hem amatör kameralara hem de havalimanı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.



 



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Rusya  Havalimanı  Nda  Sarhoş  Sürücü  Ortalığı  Birbirine  Kattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER