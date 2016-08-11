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rusya günde 3 saat ateşi kesecek

RUSYA GÜNDE 3 SAAT ATEŞİ KESECEK

Rusya, Suriye'nin Halep kentindeki saldırılarını, insani yardım girişine izin vermek için her gün en az 3 saat olmak üzere durdurma kararı aldı.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 13:43
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Korgeneral Sergei Rudskoi, her gün 10.00-13.00 arası hava ve kara saldırılarına ara vereceklerini ve Şam yönetimi ile konuşarak, insani yardım geçişinin güvenliğini garanti altına alacaklarını belirtti.



Muhaliflerin ateşkese uyup uymayacakları ise net değil. Reuters haber ajansına konuşan bir muhalif komutan, Rusya'nın açıklamasına şüpheyle yaklaştıklarını söyledi.








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