

Türkiye'nin sınır ihlali yapan Rus uçağını vurmasının ardından Moskova, Lazkiye'deki üsse S400 gönderme kararı almıştı.







Türkiye'nin sınır ihlali yapan Rus uçağını vurmasının ardından Moskova, Lazkiye'deki üsse S400 gönderme kararı almıştı. Bu karar dünyada da yankı buldu. CNN muhabirine göre Rusya, Suriye hava sahasını kapatmak istiyor.







Times'da ise Putin aleyhine sert bir yazı çıktı. Rusya'nın S400'ler ile uçuşa yasak bölgeyi önlemek istediği belirtildi. Rusya'nın Türk hava sahasını ihlalinin NATO'yu sınamak anlamına geldiği belirtiliyor.



Türkiye'nın sınır ihlali yapan Rus uçağını vurmasının ardından Rusya, Suriye'ye daha fazla askeri güç gönderme kararı aldı. Rusya, Lazkiye'deki üsse S-400 gönderecek. Putin ise S-300 füzelerinin de gönderileceğini duyurdu.







S-400, 480 kilometreden hedefe kilitlenme özelliği ve 400 kilometre yarı çap menzilde hedefi imha kapasitesine sahip. Yükseklikte ise 56 kilometre irtifa ile balistik füzelere karşı da kullanılabiliyor.







Peki Rusya bu adımıyla neyi planlıyor?







CNN muhabiri Matthew Chance, Rusya'nın Suriye'ye S-400 gönderme kararını yorumladı...







CNN'e canlı yayında bağlanan Matthew Chance, "S-400 ülkeye geldiğinde yarıçapı tüm Suriye'yi kapsayacak.







Ruslara, Suriye üzerindeki hava sahasının kontrolünü sağlayacak.







Bu, Türkiye veya NATO'nun diğer ülkelerinden olsun, Suriye hava sahasında uçan tüm uçakların sadece ve sadece Rusların izniyle uçabileceği anlamına geliyor" dedi.