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rusya gizlice nükleer füze yerleştirdi!

RUSYA GİZLİCE NÜKLEER FÜZE YERLEŞTİRDİ!

ABD medyası Rusya'nın orta menzilli nükleer bir füzeyi operasyonel bir üsse konuşlandırdığını iddia etti

Tarih : 15 Şubat 2017, 11:17
Puan Ver : Rusya Gizlice Nükleer Füze Yerleştirdi!(7/10)6


Rusya'nın, 1987 yılında imzalanan ve orta menzilli karadan atılan füzeleri yasaklayan "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması"nı ihlal ederek, uzun süredir denediği güdümlü nükleer füzelerden birini gizli şekilde bir üsse konuşlandırdığı iddia edildi.



ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın isim vermeden Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde, Rusya'nın son birkaç yıldır geliştirip test ettiği SSC-8 nükleer başlıklı karadan fırlatılan güdümlü füze bataryasını Volgograd yakınındaki füze test üssü olan Kapusting Yar'dan alıp operasyonel bir üsse konuşlandırdığı öne sürüldü.



Haberde, Rusya'nın Kapusting Yar üssünde iki SSC-8 bataryası bulunduğu ve bunlardan birinin geçen aralık ayında başka bir yere taşındığı savunuldu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Rusya  Gizlice  Nükleer  Füze  Yerleştirdi    haber

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