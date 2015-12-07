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rusya gerilimi vatandaşları mucit yaptı

RUSYA GERİLİMİ VATANDAŞLARI MUCİT YAPTI

Rus savaş uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesinin ardından iki ülke arasında yaşanan gerilim ve olası doğalgaz sıkıntısı vatandaşları şimdiden mucit yapmaya başladı.

Tarih : 07 Aralık 2015, 11:50
Puan Ver : Rusya Gerilimi Vatandaşları Mucit Yaptı(7/10)8


Sosyal paylaşım sitelerinde en çok konuşulan ve en fazla paylaşılan konuların başında doğalgaza alternatif olacak yakıtlar alternatif ısınma modelleri yer alırken, normal bir sobadan kalorifer düzeni kurulmuş bir fotoğraf da “Akılı ol Rusya biz adamın aklını alırız” yorumu ile yayımlandı.  


 


Son günlerde en fazla paylaşılan fotoğrafla r arasında yer alan, alternatif yakıtlar tezek, odun, kömürün yanı sıra az yakıtla daha çok ısı elde edilen modeller de yoğun ilgi görüyor. Rusya ile yaşanan krizin ardından doğalgaz ticaretiyle ilgili olası kriz senaryoları gündeme gelmesinin ardından paylaşılan ve en çok ilgi gören fotoğraflar arasında yer alan bu fotoğrafta normal bir kovalı odun, kömür ve tezek yakabilen bu soba aynı zamanda kalorifer kazanı gibi kullanılabiliyor. Bir odayı ısıtması için yakılan sobanın duman çıkış noktasına yerleştirilen özel bir kazanlı aparat içerisindeki su ısıtılıyor. Isınan su üst kattaki peteklere verilerek bu defa kalorifer vazifesi görüyor.







Etiketler: Rusya  Gerilimi  Vatandaşları  Mucit  Yaptı    haber

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