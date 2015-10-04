

Suriye'nin Lazkiye kenti Humeymim hava üssünden kalkan uçakların 24 saat mantığı ile görev yaptığını ifade eden Kartapolov, son 3 gün içinde terör örgütü IŞİD'in saldırı potansiyelinde önemli kayıplar yaşandığını belirtti.







Militanların kontrol ettikleri bölgelerden panikle ayrılmaya başladıklarına dair kayıtların olduğunu kaydeden Rus komutan, “IŞİD komuta kademesinde panik ve kaçış başladı. 600'ün üzerinde militan Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor.” bilgisini paylaştı.







ABD'nin, operasyon yapılan bölgelerle ilgili teröristlerin dışında kimsenin olmadığı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini kaydeden Rus yetkili, Bağdat'ta bulunan Amerikalı askeri yetkilileri birinci elden bilgilendirdiklerini söyledi.