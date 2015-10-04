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rusya genelkurmayı'ndan önemli açıklama

RUSYA GENELKURMAYI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Dairesi Başkanı Andrey Kartapolov, Suriye'de operasyonlara katılan Rusya hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının 60'dan fazla görevi yerine getirdiklerini ve terör örgütü IŞİD'e ait 50 civarında yapının imha edildiğini söyledi.

Tarih : 04 Ekim 2015, 20:08
Puan Ver : Rusya Genelkurmayı'ndan Önemli Açıklama(0/10)


Suriye'nin Lazkiye kenti Humeymim hava üssünden kalkan uçakların 24 saat mantığı ile görev yaptığını ifade eden Kartapolov, son 3 gün içinde terör örgütü IŞİD'in saldırı potansiyelinde önemli kayıplar yaşandığını belirtti.



Militanların kontrol ettikleri bölgelerden panikle ayrılmaya başladıklarına dair kayıtların olduğunu kaydeden Rus komutan, “IŞİD komuta kademesinde panik ve kaçış başladı. 600'ün üzerinde militan Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor.” bilgisini paylaştı.



ABD'nin, operasyon yapılan bölgelerle ilgili teröristlerin dışında kimsenin olmadığı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini kaydeden Rus yetkili, Bağdat'ta bulunan Amerikalı askeri yetkilileri birinci elden bilgilendirdiklerini söyledi.








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