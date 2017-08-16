RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI, İDLİB'DEKİ DURUMU GÖRÜŞMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı'nın İdlib'deki durumu görüşmek için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'nin YPG'ye karşı duruşunu ABD'den daha iyi anladığını söyledi.
IKYB'NİN REFERANDUM KARARI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'nin referandum kararından geri adım atmasını beklediklerini belirterek, "Ülke (Irak) bu kadar sorun yaşarken bağımsızlık referandumu ülkedeki durumu daha kötüye götürür. Allah korusun iç savaşa kadar götürür." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar