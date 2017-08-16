Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı'nın İdlib'deki durumu görüşmek için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'nin YPG'ye karşı duruşunu ABD'den daha iyi anladığını söyledi.

IKYB'NİN REFERANDUM KARARI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'nin referandum kararından geri adım atmasını beklediklerini belirterek, "Ülke (Irak) bu kadar sorun yaşarken bağımsızlık referandumu ülkedeki durumu daha kötüye götürür. Allah korusun iç savaşa kadar götürür." dedi.

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Kaynak: haberinburada