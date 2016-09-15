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rusya genelkurmay başkanı ankara'da

RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI ANKARA'DA

Ankara'ya gelen Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Genelkurmay Karargahı'nda resmi törenle karşılandı.

Tarih : 15 Eylül 2016, 14:17
Puan Ver : Rusya Genelkurmay Başkanı Ankara'da(7/10)8


Ankara'ya gelen Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Genelkurmay Karargahı'nda resmi törenle karşılandı. Gerasimov'un kritik ziyaretinin ana gündem maddesi Suriye. Org. Gerasimov'un tören kıtasını selamlaması sırasında, Org. Akar'ın beraberinde gelen heyeti uyararak geride durmalarını istemesi dikkat çekti.








Etiketler: Rusya  Genelkurmay  Başkanı  Ankara  Da    haber

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