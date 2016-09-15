RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI ANKARA'DA
Ankara'ya gelen Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Genelkurmay Karargahı'nda resmi törenle karşılandı.
Ankara'ya gelen Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Genelkurmay Karargahı'nda resmi törenle karşılandı. Gerasimov'un kritik ziyaretinin ana gündem maddesi Suriye. Org. Gerasimov'un tören kıtasını selamlaması sırasında, Org. Akar'ın beraberinde gelen heyeti uyararak geride durmalarını istemesi dikkat çekti.
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