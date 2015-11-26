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rusya gazı kesse tüketim 14 gün karşılanabilecek

RUSYA GAZI KESSE TÜKETİM 14 GÜN KARŞILANABİLECEK

Rus gazında olası bir kesintiyi tartışırken, Türkiye'nin bu tip kesintilere karşı kendisini garanti altına alması için olmazsa olmazlardan biri de doğalgaz depolama kapasitesinin artırılması.

Tarih : 26 Kasım 2015, 09:32
Puan Ver : Rusya Gazı Kesse Tüketim 14 Gün Karşılanabilecek(5/10)5


Doğalgaz arzındaki günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak, doğalgaz temininin azalması veya durması ile meydana gelen doğalgaz açığını gidermek ve sistemin sağlıklı çalışması amacıyla Türkiye'nin doğalgazda depolama imkanlarının artırılması önem taşıyor.



Hazar Strateji Enstitüsü  Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi'nin hazırladığı Yönetici Bilgi Notu'na göre, Avrupa Birliği'nde her üye devlet kış aylarında 30 gün boyunca tüketimini karşılayabilecek miktarda doğalgaz depolama altyapısına sahip olmakla yükümlü. Avrupa'daki doğalgaz depolama tesisleri herhangi bir arz kesintisi durumunda tüketimi 45 gün boyunca karşılayabilme imkanına sahip. Türkiye'de ise bu süre yaklaşık 14 gün.



Türkiye, gaz tüketimindeki artışa rağmen yeraltı doğalgaz depolama kapasitesinde aynı oranda bir gelişme sağlayamadı. Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi 2007 yılında devreye alındı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından işletilen tesisin toplam depolama kapasitesi 2.6 milyar metreküp. Tesisin maksimum enjeksiyon kapasitesi 16 milyon metreküp/gün ve maksimum geri üretim kapasitesi 20 milyon metreküp/gün.








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