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rusya, eurovision'dan çekilme kararı aldı

RUSYA, EUROVİSİON'DAN ÇEKİLME KARARI ALDI

Avrupa Yayın Birliği, Rusya'nın uluslararası müzik yarışması Eurovision'dan resmi olarak çekilme kararı aldığını bildirdi.

Tarih : 14 Nisan 2017, 12:27
Puan Ver : Rusya, Eurovision'dan Çekilme Kararı Aldı(9/10)10


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rus katılımcı Yuliya Samoylova'nın Kiev'e girişine izin verilmeyeceğine ilişkin yapılan resmi açıklamadan sonra Avrupa Yayın Birliği resmi olarak Rusya'nın bu sene yarışmaya katılabilmesi için Birinci Kanal'a (Pervıy Kanal) iki teklif sundu. Bu canlı yayınla katılması ve seçilen yarışmacının yerine başka birinin katılmasıydı" ifadeleri kullanıldı.



 



kaynak:ahaber








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