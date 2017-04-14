

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rus katılımcı Yuliya Samoylova'nın Kiev'e girişine izin verilmeyeceğine ilişkin yapılan resmi açıklamadan sonra Avrupa Yayın Birliği resmi olarak Rusya'nın bu sene yarışmaya katılabilmesi için Birinci Kanal'a (Pervıy Kanal) iki teklif sundu. Bu canlı yayınla katılması ve seçilen yarışmacının yerine başka birinin katılmasıydı" ifadeleri kullanıldı.







kaynak:ahaber