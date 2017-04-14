RUSYA, EUROVİSİON'DAN ÇEKİLME KARARI ALDI
Avrupa Yayın Birliği, Rusya'nın uluslararası müzik yarışması Eurovision'dan resmi olarak çekilme kararı aldığını bildirdi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rus katılımcı Yuliya Samoylova'nın Kiev'e girişine izin verilmeyeceğine ilişkin yapılan resmi açıklamadan sonra Avrupa Yayın Birliği resmi olarak Rusya'nın bu sene yarışmaya katılabilmesi için Birinci Kanal'a (Pervıy Kanal) iki teklif sundu. Bu canlı yayınla katılması ve seçilen yarışmacının yerine başka birinin katılmasıydı" ifadeleri kullanıldı.
kaynak:ahaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar