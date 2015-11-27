

Fransa'nın başkenti Paris, 30 Kasım'da BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Zirveye iki lider de katılacak.







Reuters'ın haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Türkiye tarafından yapılan devlet başkanları düzeyinde bir görüşme teklifinin" Putin'e ulaştığını söyledi. Peskov, "Söyleyebileceklerim bu kadar" ifadesini kullandı.







Ajansa göre, Türk Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise Erdoğan ile Putin arasında belirlenmiş bir görüşme olmadığını belirtti. Kaynaklar, ikili görüşmenin ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.