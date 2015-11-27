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RUSYA: ERDOĞAN 30 KASIM'DA PUTİN'LE GÖRÜŞMEK İSTİYOR


RUSYA: ERDOĞAN 30 KASIM'DA PUTİN'LE GÖRÜŞMEK İSTİYOR
Tarih : 27 Kasım 2015, 13:08
Puan Ver : Rusya: Erdoğan 30 Kasım'da Putin'le Görüşmek İstiyor(10/10)8


Fransa'nın başkenti Paris, 30 Kasım'da BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Zirveye iki lider de katılacak.



Reuters'ın haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Türkiye tarafından yapılan devlet başkanları düzeyinde bir görüşme teklifinin" Putin'e ulaştığını söyledi. Peskov, "Söyleyebileceklerim bu kadar" ifadesini kullandı.



Ajansa göre, Türk Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise Erdoğan ile Putin arasında belirlenmiş bir görüşme olmadığını belirtti. Kaynaklar, ikili görüşmenin ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.








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