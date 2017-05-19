

Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılması planlanan, uçabilen otomobili üretecek şirket belirlendi. RBK'nın haberine göre Rusya, dikey kalkış ve iniş yapabilecek “uçan otomobil” üretmek için düğmeye bastı.



Uçabilen otomobilin üretimi için Gelecek Projeleri Vakfı'nın düzenlediği pilot proje ihalesini, Moskova yakınlarındaki “PromServis” şirketi kazandı.



İlk adım olan "ön projeye" 12 ay süre ile 3 milyon ruble gibi sembolik bir finansman sağlanacağı belirtildi. Daha sonra "gidişata göre" kaynak konusu tekrar ele alınacak.







Yüz ile bin kilogram arasında yük ve yolcu taşımacılığında kullanılabilecek otomobilin pilot tarafından kullanılacağı, üzerinde otomatik sürüş sistemi de bulunacağını açıklanmıştı.







Aracın arama kurtarma operasyonlarıdna da kullanılması planlanıyor.







kaynak:hürriyet