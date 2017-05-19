Gençlik Merkezleri Günleri'nde Diyarbakır Rüzgarı
Kıvanç Tatlıtuğ 110 Bin Euroya Tekne Aldı
Kızamık Her An Hortlayabilir
Kadınlarda İlk Jinekolojik Muayene Ne Zaman Yapılmalı?
Rusya Ve Suriye'den Eş Zamanlı 'abd' Açıklaması!
Galaxy S8'in Satış Rakamları Ne Durumda?
Moto C Ve C Plus Resmen Tanıtıldı
Moto Z2 Force Ve Z2 Play'in Görüntüleri Sızdırıldı
Lg V30 Oled Ekranla Geliyor
Instagram'a Snapchat Benzeri Filtreler Eklendi
Putin Wannacry İçin Amerika'yı Suçladı
Volvo Cars Google İle İşbirliği Yapıyor
Taison'a Özel Cd!
Otel Doluluk Oranları Yüzde 100'lere Ulaştı
Üsse Giren Bomba Yüklü Servisin Sırrı Şok Etti! 'kıskançlık...'
Çin, Abd Askeri Uçağının Önünü Kesti
Rusya Düğmeye Bastı! İlk Adım Atıldı!
Sincan'da Kırmızı Alarm... Pazartesi Başlıyor
Trump'tan Rusya Soruşturmasına Tepki
Dolar Fiyatları Ne Kadar?

rusya düğmeye bastı! ilk adım atıldı!

RUSYA DÜĞMEYE BASTI! İLK ADIM ATILDI!

Rusya, model "uçan otomobil" üretme projesiyle ilgili ilk somut adım atıldı.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 11:08
Puan Ver : Rusya Düğmeye Bastı! İlk Adım Atıldı!(10/10)8


Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılması planlanan, uçabilen otomobili üretecek şirket belirlendi. RBK'nın haberine göre Rusya, dikey kalkış ve iniş yapabilecek “uçan otomobil” üretmek için düğmeye bastı.



Uçabilen otomobilin üretimi için Gelecek Projeleri Vakfı'nın düzenlediği pilot proje ihalesini, Moskova yakınlarındaki “PromServis” şirketi kazandı.



İlk adım olan "ön projeye" 12 ay süre ile 3 milyon ruble gibi sembolik bir finansman sağlanacağı belirtildi. Daha sonra "gidişata göre" kaynak konusu tekrar ele alınacak.



Yüz ile bin kilogram arasında yük ve yolcu taşımacılığında kullanılabilecek otomobilin pilot tarafından kullanılacağı, üzerinde otomatik sürüş sistemi de bulunacağını açıklanmıştı.



Aracın arama kurtarma operasyonlarıdna da kullanılması planlanıyor.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Rusya  Düğmeye  Bastı  İlk  Adım  Atıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER