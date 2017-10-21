RUSYA: DOMATES ALIMINI DAHA ERKENE ÇEKEBİLİRİZ
Rusya Ekonomi Bakanı ve Rus-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı Aleksandr Novak, Türkiye'ye domates için daha erken izin verebileceğini söyledi.
Rusya Ekonomi Bakanı ve Rus-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Aleksandr Novak, Moskova ve Ankara'nın Türk domatesinin Rus pazarına yeniden girmesine yönelik iznin daha önce açıklandığı gibi aralık ayında değil kasımda verilebileceğini söyledi.
"1 KASIM'DA 50 BİN TON DOMATES SEV EDECEĞİZ"
Novak, KEK toplantısı kapsamında Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Tataristan'ın başkenti Kazan'da yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'den domates sevkiyatına izin verilmesi de dahil olmak üzere sınırlamaların kaldırılmasını görüştük. Türkiye'den Rusya'ya 1 Kasım'dan itibaren 50 bin ton domates sevk edilmesi ihtimaline ilişkin bir karar hazırladık."
Zeybekci ise, "Rusya'ya domates satmamıza yönelik sınırlamaların 1 Aralık değil 1 Kasım'da kaldırılacağına ilişkin haberle beni sevindirdiği için Novak'a şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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