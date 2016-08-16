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RUSYA DOĞRULADI! İRAN'DAN IŞİD'E HAVA SALDIRISI...


RUSYA DOĞRULADI! İRAN'DAN IŞİD'E HAVA SALDIRISI...
Tarih : 16 Ağustos 2016, 13:10
Puan Ver : Rusya Doğruladı! İran'dan Işid'e Hava Saldırısı...(0/10)


Rusya ve İran'ın Ortadoğu'daki işbirliği yeni bir boyuta taşındı. Rus savaş uçakları, İran'daki Hamedan Hava Üssü'nden havalanıp Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombaladı.



Savunma Bakanlığı, Su-34 ve Tu-22M3 bombardıman uçaklarının IŞİD ve El Nusra militanlarını Halep, Deyrizor ve İdlib'te vurduğunu açıkladı. Bombardımanda cephanelikler, eğitim kampları ve üç ayrı komuta merkezi imha edildi.



Rusya, Suriye'deki operasyonları için daha önce bir Arap ülkesindeki hiçbir üssü kullanmamıştı. Moskova, bombardımanlar için kendi topraklarındaki Modzok hava üssünü kullanıyordu.








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