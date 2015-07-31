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rusya doğal gazda indirimi kabul etti

RUSYA DOĞAL GAZDA İNDİRİMİ KABUL ETTİ

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Moskova'nın doğal gaz fiyatında Türkiye'ye yüzde 10.25 yapmayı kabul ettiğini söyledi.

Tarih : 31 Temmuz 2015, 16:26
Puan Ver : Rusya Doğal Gazda İndirimi Kabul Etti(5/10)5


Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Gazprom ile BOTAŞ'ın yüzde 10,25'lik doğalgaz indirimi konusunda anlaştıklarını ancak anlaşma metninin henüz imzalanmadığını belirtti.



Novak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı projesinin iptaline ilişkin haberleri yalanladı.



Türkiye'den projenin iptaliyle ilgili kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmadığını belirten Novak, "Hükümetlerarası anlaşma üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Novak, Rus enerji şirketi Gazprom ile BOTAŞ'ın yüzde 10,25'lik indirim konusunda anlaşma sağladığını da açıkladı








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