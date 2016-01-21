RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN SURİYE VE IRAK AÇIKLAMASI
‘Suriye ve Ukrayna'nın doğusundaki sorunların çözülmesi' Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin görüşmesinin gündem maddeleri oldu. Lavrov, 'Rusya ve ABD, Suriye ve Irak'ın bölünmesine kesinlikle karşı' dedi.
Rus diplomatın "Bu senenin ilk fakat son olmayan" görüşmesinde Kuzey Kore, Irak ve Yakın Doğu ile Kuzey Afrika'nın diğer ülkelerinin durumuna da değinildi.
Amerikalı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Suriye'de siyasi sürecin bu ay başlaması gerektiğinin, Ukrayna konusunda ise sorunun çözülmesi için Minsk sözleşmesinin adım adım yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Lavrov, Rusya ve ABD'nin Suriye görüşmelerini Şubat ayına ertelemeyi planlamadıklarını belirterek, "Görüşmeleri Ocak ayından Şubat ayına ertelemek gibi bir niyetimiz yok. Bu Rusya ve ABD'nin pozisyonu" dedi. Bakan, Suriye hükümeti ve muhalefet arasındaki diyaloğun Ocak ayında başlamasını ümit ettiğini fakat son kararı BM Genel Sekreteri'nin alacağını ifade etti.
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