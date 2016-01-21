

Rus diplomatın "Bu senenin ilk fakat son olmayan" görüşmesinde Kuzey Kore, Irak ve Yakın Doğu ile Kuzey Afrika'nın diğer ülkelerinin durumuna da değinildi.







Amerikalı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Suriye'de siyasi sürecin bu ay başlaması gerektiğinin, Ukrayna konusunda ise sorunun çözülmesi için Minsk sözleşmesinin adım adım yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Lavrov, Rusya ve ABD'nin Suriye görüşmelerini Şubat ayına ertelemeyi planlamadıklarını belirterek, "Görüşmeleri Ocak ayından Şubat ayına ertelemek gibi bir niyetimiz yok. Bu Rusya ve ABD'nin pozisyonu" dedi. Bakan, Suriye hükümeti ve muhalefet arasındaki diyaloğun Ocak ayında başlamasını ümit ettiğini fakat son kararı BM Genel Sekreteri'nin alacağını ifade etti.