RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 25 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
Rus haber ajansı Itar-Tass'ın duyurduğu ziyarette Suriye krizinin görüşülmesi bekleniyor.
Ajansa konuşan Lavrov, "Suriye'nin egemenliğine saygı gösterildiği" takdirde, IŞİD ile savaşan Batılı koalisyon ülkeleriyle işbirliğine hazır olduklarını açıklamıştı.
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