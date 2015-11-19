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rusya dışişleri bakanı türkiye'ye geliyor

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 25 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Tarih : 19 Kasım 2015, 17:28
Puan Ver : Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor(8/10)6


Rus haber ajansı Itar-Tass'ın duyurduğu ziyarette Suriye krizinin görüşülmesi bekleniyor.



Ajansa konuşan Lavrov, "Suriye'nin egemenliğine saygı gösterildiği" takdirde, IŞİD ile savaşan Batılı koalisyon ülkeleriyle işbirliğine hazır olduklarını açıklamıştı.








Etiketler: Rusya  Dışişleri  Bakanı  Türkiye  Ye  Geliyor    haber

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