

Suriyeli yerel kaynaklar yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 20 kişinin öldüğünü, 40 kişinin de yaralandığını belirtti.







Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nin sınırdaki Atçana Mahallesi'nin 8 kilometre ilerisinde muhaliflerin Salkin Kasabası'na dün saat 21.00 sıralarında atılan füzeler nedeniyle meydana gelen patlamanın sesleri, Reyhanlı'dan da duyuldu. Yerel kaynaklar, Rus savaş gemisinden atılan füzelerin yerleşim yerlerine isabet ettiğini; saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.







Salkin Kasabası'nda 55 bin kişinin yaşadığı ve kasaba çevresinde iç savaştan kaçarak güvenli olarak gördükleri bölgede çadırlarda yaşayan Suriyelilerin de bulunduğu da ifade edildi.