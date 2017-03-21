

Rus Eho Moskvı radyosuna konuşan Rus milletvekili şu ifadeleri kullandı: "Biz Çin'e S-400 füzesinin ilk partisini gönderdik. Şimdi Hindistan ve Türkiye sırada bekliyor." dedi.



Rus basınına göre, Rosoboroneksport ve Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.







kaynak:akşam