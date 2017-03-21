RUSYA: ÇİN'E GÖNDERDİK SIRADA TÜRKİYE VAR!
Rus Eho Moskvı radyosuna konuşan Rus milletvekili şu ifadeleri kullandı: "Biz Çin'e S-400 füzesinin ilk partisini gönderdik. Şimdi Hindistan ve Türkiye sırada bekliyor." dedi.
Rus basınına göre, Rosoboroneksport ve Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
kaynak:akşam
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar