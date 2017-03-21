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RUSYA: ÇİN'E GÖNDERDİK SIRADA TÜRKİYE VAR!


RUSYA: ÇİN'E GÖNDERDİK SIRADA TÜRKİYE VAR!
Tarih : 21 Mart 2017, 09:34
Puan Ver : Rusya: Çin'e Gönderdik Sırada Türkiye Var!(8/10)9



Rus Eho Moskvı radyosuna konuşan Rus milletvekili şu ifadeleri kullandı: "Biz Çin'e S-400 füzesinin ilk partisini gönderdik. Şimdi Hindistan ve Türkiye sırada bekliyor." dedi.



Rus basınına göre, Rosoboroneksport ve Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.



 



kaynak:akşam









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