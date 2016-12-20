RUSYA BÜYÜKELÇİSİ'NE SALDIRIYA İLİŞKİN PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Rus Büyükelçiye yapılan saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere yönelik bir provokasyondur" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir provokasyondur." dedi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da konuşan Putin, Karlov'un silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevabın, terörizme karşı savaşı güçlendirmekten geçtiğini vurgulayan Putin, "Söz konusu saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir provokasyondur. Türkiye ile bu cinayetin arkasında kimlerin olduğunu araştıracağız. Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde anlaşmaya vardık. Rusya olarak bu saldırının arkasında kimin olduğunu öğrenmek zorundayız." dedi.
Putin, Karlov'un görev başındayken hayatını kaybettiğini belirterek, büyükelçinin devlet madalyası ile ödüllendirilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini söyledi.
kaynak:sabah
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