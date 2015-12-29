Rusya'da 2.3 milyar Euro'luk hacme sahip Türk giyim markaları uçak krizinin ardından ülkeye ürün sokmaya başladı. Türk ürünlerine yaptırım uygulayan Rusya, aralarında Colin's, LC Waikiki ile Anadolu Efes'in de olduğu 10 markayı yaptırım dışına çıkardı



Kasım ayında yaşanan uçak krizinin ardından Türk ürünlerine yaptırım uygulayan ve Made in Turkey etiketine savaş açan Rusya, bazı Türk hazırgiyim markalarını beyaz listeye aldı. Ülkede uzun süredir faaliyet gösteren ve büyük montanlı iş yapan markaları kapsayan liste Rus Kommersant Gazetesi'nde yayımlandı. Haberde, yaptırımların dışında tutulacağı iddia edilen Adl, Colin's, DeFacto, Koton, LC Waikiki, Mexx ve Rusya operasyonları Fiba Grubu tarafından yürütülen Marks&Spencer, Banana Republic ile GAP markaları ürünlerini sorunsuz şekilde göndermeye başladı. Haberde, yaptırım uygulanmayacak bir diğer Türk markası da Anadolu Efes olarak gösterildi. Böylece, Türklerin arkasında olduğu toplam 10 marka Rus ambargosunun dışında kaldı.