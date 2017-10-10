Avrupa Şampiyonluğunu Getiren Osman Çakmak'ın Oynadığı Reklam Gerçek Oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan 81 İlin Emniyetine Mafyayla Mücadele Talimatı
Hollandalıların Yarısı Sneijder Futbolu Bıraksın Dedi
Grup Toplantısında Dili Sürçen Yıldırım, Sözleriyle Salonu Kahkahaya Boğdu: Motor Tekledi
Ünlü Meteorolog Orhan Şen, Şimdiden Tahmin Yaptı: Kışın Kar Yağışı Fazla Olacak
Bakanlık Üretmek İçin Orman Oluşturdu! Kilosu 3 Bin 500 Euro
Rusya Bitcoin İşlemi Yapan Siteleri Engelliyor
Hayatının Şokunu Finalde Yaşadı
Galip Öztürk, Icbc Bankasından Hisse Satın Aldı
Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor
Taraftarın Yanına Gittiğine Pişman Oldu: Neden Oynamıyorsunuz?
İşsizlik Maaşı Alanlar Dikkat! Yeni İşe Girince İşsizlik Maaşınız Yanmaz
Vize Krizi Sonrası Başbakan, Abd'ye Rest Çekti: Gözaltı İçin Beyefendilerden İzin Mi Alacağız?
Siirt Fıstığı Altınla Yarışıyor
Malaga'da Sürekli Hatalı Goller Yiyen Cenk Gönen: Torpille Gitmedim
İngiliz Ekibi Crystal Palace, Cenk Tosun İçin 22 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Limon Tezgaha Sert Giriş Yaptı! 6 Tanesi 5 Lira
Sanayiciler, Savunmaya Omuz Verdi: Ne Gerekiyorsa Yaparız
Irak'tan Barzani'yi Bypass Edecek Hamle! Petrol Boru Hattını Onarmaya Başladı
22 Yaşındaki Futbolcu, Kendisini Oyundan Alan Hocasına Yumruk Attı

Rusya Bitcoin İşlemi Yapan Siteleri Engelliyor

RUSYA BİTCOİN İŞLEMİ YAPAN SİTELERİ ENGELLİYOR

Rusya Merkez Bankası, Bitcoin alım satımı yapılan internet sitelerine erişimi engelleyeceğini açıkladı.

Tarih : 10 Ekim 2017, 14:00
Puan Ver : Rusya Bitcoin İşlemi Yapan Siteleri Engelliyor(6/10)2

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergei Shvetsov, Rusya'nın Bitcoin gibi kripto para birimlerinin alınıp satılabildiği internet sitelerine erişimi engelleyeceğini söyledi.

"YATIRIMCILARIN ŞAİBELİ ENSTRÜMANLARA KOLAY ERİŞMESİNE İMKAN VEREMEYİZ"

Shvetsov yaptığı açıklamada, "Bu konudan uzak duramayız. Bireysel yatırımcıların bu tür şaibeli enstrümanlara doğrudan ve kolaylıkla erişimlerine imkan veremeyiz" diye konuştu.

Kripto para birimi Bitcoin şu sıralarda yüzde 0,89 artışla 4815,28 dolardan, Ethereum ise yüzde 0,18 kayıpla 296,44 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rusya  Bitcoin  İşlemi  Yapan  Siteleri  Engelliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER