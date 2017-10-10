Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergei Shvetsov, Rusya'nın Bitcoin gibi kripto para birimlerinin alınıp satılabildiği internet sitelerine erişimi engelleyeceğini söyledi.

"YATIRIMCILARIN ŞAİBELİ ENSTRÜMANLARA KOLAY ERİŞMESİNE İMKAN VEREMEYİZ"

Shvetsov yaptığı açıklamada, "Bu konudan uzak duramayız. Bireysel yatırımcıların bu tür şaibeli enstrümanlara doğrudan ve kolaylıkla erişimlerine imkan veremeyiz" diye konuştu.

Kripto para birimi Bitcoin şu sıralarda yüzde 0,89 artışla 4815,28 dolardan, Ethereum ise yüzde 0,18 kayıpla 296,44 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: haberinburada