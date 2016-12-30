

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Danışmanı Dmitri Peskov, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara yanıtın ne şekilde olduğunu henüz söyleyemeyeceğini, fakat yanıtın yaptırımlara uygun şekilde verileceğini bildirdi.







Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yanıtın ne şekilde olacağını henüz söyleyemem. Hepimizin de bildiği gibi burada karşılıklı prensip işliyor. Bu yaptırımlara düzgün bir yanıt verilecek. Yanıt Rusya Devlet Başkanı'nın belirleyeceği yönde olacak" ifadesini kullandı.







Son olarak Peskov, "Sadece bir kez daha Washigton'un bu kararlarından duyduğumuz üzüntüyü dile getirebiliriz" dedi.







"PARANOYA"







Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, ABD'nin "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararı almasını "paranoya" olarak nitelendirdi.







Slutskiy, Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, "35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istenmesi gerçek bir paranoya belirtisi. Hiçbir kanıt olmadan ve asılsız iddialara dayanarak ülkemize karşı son derece agresif adımlar atılıyor" dedi.







Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Ombudsmanı Konstantin Dolgov ise, "Bu tür tek taraflı adımlar ilişkilere zarar vermeyi ve gelecekte onarılmasını zorlaştırmayı hedefliyor" dedi.







kaynak:sabah