

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev Rossiya 1 kanalında katıldığı yayında Türkiye'ye tur satışlarına yönelik yasağın kalkması konusuna değindi. Medvedev yaptığı açıklamada, hükümetin, Rus turistlerin bu sezon Türkiye'de tatil yapabilmesi konusu üzerinde çalıştığını söyledi. “Türkiye'de tatil yapmayı seven insanlarımıza bu imkan bu sezon verilmeli” diyen Medvedev, bunun yanında gerekli güvenlik tedbirlerinin de mutlaka alınması gerektiğini söyledi. Medvedev, bu ve diğer konuları, ayrıca Türk-Rus ilişkilerinin normalleşmesini, Türk makamlarıyla her düzeyde müzakere etmeye hazır olduklarını kaydetti.







Sputnik News'ün haberine göre ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Türkiye'ye gidecek Rus vatandaşlarının seyahatlerini ve ziyaret edecekleri yerleri planlarken sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini tavsiye etti. Zaharova, "Muhtemel terör tehditleriyle bağlantılı risklerin devam ettiği koşullarda, seyahat ve ziyaret yeri planlaması yaparken mevcut durumu ve muhtemel tehlikeler titizlikle değerlendirilip sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerekir" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün imzaladığı kararnameyle Rus turistlerin Türkiye'yi seyahat etmelerine ilişkin yasağı kaldırdığını anımsatan Zaharova, Rusya'nın Türkiye ile turizm ilişkilerini tam kapasiteyle yeniden başlatmaya hazır olduğunu vurguladı.







İLK KAFİLE BAYRAMDA GELİYOR







DHA'nın haberine göre ise normalleşme sürecine girilmesinin ardından Türkiye'ye uyguladığı yasakları kaldırma kararı turizmcileri sevindirirken, ilk charter seferi Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Antalya Havalimanı'na inecek.







BU YILKİ BEKLENTİ 750 BİN RUS







Bu yıl özellikle Rus pazarıyla yaşanan sıkıntıların sona ermesinden oldukça memnuniyet duyduklarını açıklayan Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, bu kararın turizm ekonomisine bağlı 54 sektörü ilgilendirdiğini söyledi. Hacısüleyman, yasakların kaldırılması ve verilmiş izinler doğrultusunda 6 Temmuz Çarşamba günü Rusya Federasyonu'ndan ilk charter uçuşların Antalya'ya başlayacağını müjdeledi. 6 Temmuz'da gelecek ilk uçaklarla birlikte Ekim ayının da iyi geçebileceğini düşündüklerini belirten Hacısüleyman, "Rusya pazarında yaklaşık 750 bin kişi dolayında bir turist hareketi bekliyoruz. 6 Temmuz'dan yıl sonuna kadar da Antalya turizmine yeniden bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz" dedi.