Suriye krizine ilişkin Euronews kanalına açıklama yapan Medvedev, ABD öncülüğünde DAEŞ'e karşı oluşturulan koalisyon güçlerinin, Suriye'de kara harekatı başlatma fikrinin uzun süreli savaş anlamına geldiğini söyledi.







ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Suriye'de kara operasyonu başlatma ihtimaline ilişkin açıklamasına atıfta bulunan Medvedev, şöyle konuştu:







"Kerry'nin açıklamalarını okudum. 'Diğer koalisyon ortaklarımızla kara harekatı başlatmaya hazırız' demiş. Eğer uzun süreli savaş istiyor ise kara harekatı da başlatabilir, her şey de. Ancak kimseyi korkutmaya gerek yok. Dışişleri Bakanı Lavrov ile hangi şekilde görüşme yapmışlar ise o şekilde anlaşmaya gitmek gerekli. Yoksa, 'her şey senaryoya uygun gitmezse diğer Arap ülkeleriyle birlikte kara harekatı düzenleriz' demek gerekmez. Ben bir daha tekrarlıyorum, kimse yeni bir savaş istemiyor. Ancak kara harekatı, uzun süreli savaş demek. Bunu anlamak gerekir."