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rusya başbakanı'ndan abd'ye sert tepki

RUSYA BAŞBAKANI'NDAN ABD'YE SERT TEPKİ

Rusya Başbakanı Medvedev: Kerry'nin açıklamalarını okudum. 'Diğer koalisyon ortaklarımızla kara harekatı başlatmaya hazırız' demiş. Eğer uzun süreli savaş istiyor ise kara harekatı da başlatabilir, her şey de

Tarih : 15 Şubat 2016, 08:56
Puan Ver : Rusya Başbakanı'ndan Abd'ye Sert Tepki(5/10)5


Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ""Kerry'nin  açıklamalarını okudum. Diğer koalisyon ortaklarımızla kara harekatı başlatmaya  hazırız demiş. Eğer uzun süreli savaş istiyor ise kara harekatı da başlatabilir,  her şey de" dedi.



Suriye krizine ilişkin Euronews kanalına açıklama yapan Medvedev, ABD  öncülüğünde DAEŞ'e karşı oluşturulan koalisyon güçlerinin, Suriye'de kara  harekatı başlatma fikrinin uzun süreli savaş anlamına geldiğini söyledi.



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Suriye'de kara operasyonu  başlatma ihtimaline ilişkin açıklamasına atıfta bulunan Medvedev, şöyle konuştu:



"Kerry'nin açıklamalarını okudum. 'Diğer koalisyon ortaklarımızla kara  harekatı başlatmaya hazırız' demiş. Eğer uzun süreli savaş istiyor ise kara  harekatı da başlatabilir, her şey de. Ancak kimseyi korkutmaya gerek yok.  Dışişleri Bakanı Lavrov ile hangi şekilde görüşme yapmışlar ise o şekilde  anlaşmaya gitmek gerekli. Yoksa, 'her şey senaryoya uygun gitmezse diğer Arap  ülkeleriyle birlikte kara harekatı düzenleriz' demek gerekmez. Ben bir daha  tekrarlıyorum, kimse yeni bir savaş istemiyor. Ancak kara harekatı, uzun süreli  savaş demek. Bunu anlamak gerekir."








Etiketler: Rusya  Başbakanı  Ndan  Abd  Ye  Sert  Tepki    haber

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