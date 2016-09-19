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RUSYA, ATEŞKES ANLAŞMASININ BİR KISMINI AÇIKLADI


RUSYA, ATEŞKES ANLAŞMASININ BİR KISMINI AÇIKLADI
Tarih : 19 Eylül 2016, 17:15
Puan Ver : Rusya, Ateşkes Anlaşmasının Bir Kısmını Açıkladı(5/10)7


Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun gerçekleştirdiği Deyr ez Zor saldırısının ardından Moskova ile Washington arasındaki ateşkes anlaşmasının bir kısmını açıkladı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı John Kerry, 9 Eylül'de Cenevre'de yaptıkları görüşmenin ardından Suriye'de ateşkes sağlanması konusunda yeni bir anlaşmaya varıldığını ilan etmişti. ABD'nin anlaşmaya rağmen Rusya'yı ateşkes konusunda isteksiz davranmakla suçlaması nedeniyle Moskova, anlaşma metninin kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmiş, Washington ise bu talebe karşı çıkmıştı.








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