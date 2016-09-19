

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun gerçekleştirdiği Deyr ez Zor saldırısının ardından Moskova ile Washington arasındaki ateşkes anlaşmasının bir kısmını açıkladı.







Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı John Kerry, 9 Eylül'de Cenevre'de yaptıkları görüşmenin ardından Suriye'de ateşkes sağlanması konusunda yeni bir anlaşmaya varıldığını ilan etmişti. ABD'nin anlaşmaya rağmen Rusya'yı ateşkes konusunda isteksiz davranmakla suçlaması nedeniyle Moskova, anlaşma metninin kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmiş, Washington ise bu talebe karşı çıkmıştı.