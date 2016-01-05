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rusya askeri istihbarat teşkilatı başkanı öldü

RUSYA ASKERİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANI ÖLDÜ

Rusya Askeri İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Sergun'un 58 yaşında Moskova'da hayatını kaybettiği bildirildi.

Tarih : 05 Ocak 2016, 11:18
Puan Ver : Rusya Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı Öldü(9/10)7


Rusya Askeri İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Sergun'un 58 yaşında Moskova'da hayatını kaybettiği bildirildi.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2011 yılından beri GRU Başkanlığını yürüten Sergun'un ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yayımladığı taziye mesajında, Rus Generalin "ani" ölümü nedeniyle yakınlarına başsağlığı diledi.



GRU Başkanı İgor Sergun, Kırım'ın ilhakının ardından açıklanan ABD ve AB'nin "kara listesinde" yer alıyordu.



Aralık ayı sonunda ise Rusya ordusu Havadan İndirme Birlikleri (VDV) Komutanı Aleksandır Şuşkin, 53 yaşında hayatını kaybetmişti.



Ukrayna basını, Şuşkin'i "Kırım'ın ilhakı operasyonunu yöneten komutan" olarak tanıtmıştı.



Rus ordusunun iki üst düzeyli generalinin iki hafta arayla ölmesinin ardından, basında çeşitli iddialar da ortaya çıktı.








Etiketler: Rusya  Askeri  İstihbarat  Teşkilatı  Başkanı  Öldü    haber

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