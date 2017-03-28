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rusya, arktik bölgesi kalkınma planı için...

RUSYA, ARKTİK BÖLGESİ KALKINMA PLANI İÇİN...

Rusya'nın Arktik bölgesi Kalkınma planına federal bütçesinden 209.7 milyar ruble ayırdığı bildirildi.

Tarih : 28 Mart 2017, 11:10
Puan Ver : Rusya, Arktik Bölgesi Kalkınma Planı İçin...(7/10)6


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu programın üç aşamadan oluşacağı bildirildi. 2015-2017 yıllarında gerçekleştirilen ilk etabında Arktik bölgesinde 'temel bölgelerin' oluşturulması, Rusya'nın uluslararası Arktik kuruluşlarında rolünün pekiştirilmesi ve sakinlerin yaşam kalitesinin arttırılması öngörüldü.



Programın ikinci aşaması 2018-2020 yıllarını kapsayacak. Bu aşamada 'temel bölgeler' geliştirilecek, buz kırıcıları üretecek tesisler kurulacak, meteorolojik denetim sistemleri çağdaşlaştırılacak.



 



kaynak:sabah








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