Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye konusunda Ankara'yla işbirliğini artırma planları olduğunu söyledi



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ve Tahran'la Suriye konusunda işbirliğini artırmayı planladıklarını söyledi.



Reuters'ın haberine göre Lavrov, üç ülkenin işbirliği sonucu gerçekleşen tahliyeler sayesinde çok sayıda hayatın kurtulduğunu vurguladı.







kaynak:habertürk