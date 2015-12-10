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RUSYA AMBARGOYA PİŞMANİYEYİ DE EKLEDİ


RUSYA AMBARGOYA PİŞMANİYEYİ DE EKLEDİ
Tarih : 10 Aralık 2015, 12:42
Puan Ver : Rusya Ambargoya Pişmaniyeyi De Ekledi(10/10)12


Pişmaniye şirketinin sahibi Mustafa Şahin, daha önce Moskova'daki depolarına ayda 60-70 bin dolarlık pişmaniye gönderdiklerini, ürünlerinin ülkeye sokulmaması üzerine geri çevrilen pişmaniyeleri iç piyasada satacaklarını söyledi.



İzmit'te bulunan pişmaniye imalatçısı geçtiğimiz yıl Rusya pazarına girerken, Moskava'da kurduğu depo aracılığıyla dağıtımda bulundu.



'20 BİN DOLARLIK PİŞMANİYE VARDI'



Yaklaşık bir yıldır ayda 60-70 bin dolarlık pişmaniye TIR'larla Rusya'ya gönderilirken, son yaşanan krizin ardından yaklaşık 20 bin dolarlık pişmaniyenin bulunduğu bir TIR, Rusya'nın Türk ürünlerine koyduğu ambargo nedeniyle geri çevrildi.








Etiketler: Rusya  Ambargoya  Pişmaniyeyi  De  Ekledi    haber

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