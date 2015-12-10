

Pişmaniye şirketinin sahibi Mustafa Şahin, daha önce Moskova'daki depolarına ayda 60-70 bin dolarlık pişmaniye gönderdiklerini, ürünlerinin ülkeye sokulmaması üzerine geri çevrilen pişmaniyeleri iç piyasada satacaklarını söyledi.







İzmit'te bulunan pişmaniye imalatçısı geçtiğimiz yıl Rusya pazarına girerken, Moskava'da kurduğu depo aracılığıyla dağıtımda bulundu.







'20 BİN DOLARLIK PİŞMANİYE VARDI'







Yaklaşık bir yıldır ayda 60-70 bin dolarlık pişmaniye TIR'larla Rusya'ya gönderilirken, son yaşanan krizin ardından yaklaşık 20 bin dolarlık pişmaniyenin bulunduğu bir TIR, Rusya'nın Türk ürünlerine koyduğu ambargo nedeniyle geri çevrildi.