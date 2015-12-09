

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin iki hafta önce Suriye sınırında Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından Rus Rosatom şirketinin kuruluşu olan Akkuyu NGS Mersin Akkuyu Nükleer Santrali Projesi'nde sahadaki inşaat çalışmalarını durduğunu belirtti. Akkuyu'da nükleer santralin inşaatına başlanmamıştı. Projede şu anda inşaat çalışmaları için bekle-gör pozisyonuna geçildiği belirtildi. Anadolu Ajansı ise Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'nin resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Akkuyu NGS çalışmalarının devam ettiğinin söylendiğini belirtti.







Konu hakkında bilgi sahibi üst düzey kaynakların Reuters'a verdiği demeçte, iki ülke arasındaki uluslararası anlaşmada yer alan ağır tazminat hükümleri nedeniyle Rusya'nın anlaşmayı fesihten kaçındığını belirtiyorlar.