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Rusya, ABD'ye kılıç çekti: YPG'ye desteğiniz kötü niyetin göstergesi

RUSYA, ABD'YE KILIÇ ÇEKTİ: YPG'YE DESTEĞİNİZ KÖTÜ NİYETİN GÖSTERGESİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriyeli Kürtlere sağladığı askeri desteğin Washington'un kötü niyetinin bir göstergesi olabileceğini belirtti.

Tarih : 17 Şubat 2018, 00:30
Puan Ver : Rusya, Abd'ye Kılıç Çekti: Ypg'ye Desteğiniz Kötü Niyetin Göstergesi(8/10)4

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriyeli Kürtlere sağladığı askeri desteğin Washington'un kötü niyetinin bir göstergesi olabileceğini belirtti. Lavrov, ABD'nin Suriye'nin Türkiye ile sınır bölgesinde güvenlik gücü kurma planlarının değişmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Euronews televizyonuna verdiği röportajda ABD'nin Suriye'deki tutumunun kötü niyet içerebileceğini açıkladı.

'ABD SURİYE'DE OYUNLARINI KÜRTLER ÜZERİNDE KURDU'

Lavrov, "Tüm bu hikâye (Türkiye'nin Afrin harekâtı), bir kez daha ABD'nin zayıf vizyonunu, uzağı iyi görmediğini, her ne derseniz deyin, belki de kötü niyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Son 2-3 yıl boyunca ABD'nin özel kuvvetleri ve diğer askeri birimleri Suriye topraklarında yasalara aykırı bir şekilde varlık gösteriyor. Ne Şam tarafından bir davet, ne de BM'nin verdiği yetki var. Amerikalılar, Suriye'deki eylemlerinin daha başında oyunlarını Kürtler üzerinde kurdu ve Türkiye'nin memnuniyetsizliğini es geçti" diye konuştu.

Türkiye'nin bu konudaki tutumunun hiç kimse için ve hiçbir zaman sır olmadığını, Ankara'nın Suriye'nin içindeki bazı grupları, Türkiye ve diğer pek çok ülke tarafından terör örgütlerinin listesine alınan PKK'nın birer uzantısı olarak kabul ettiğine dikkat çekti.

'ABD TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞÜNÜ ES GEÇTİ'

Rus diplomat, "Tüm bunlar belliydi. Türkiye birçok kez, Suriye ile Türkiye arasındaki sınır bölgesinin Kürtlerin kontrolüne geçmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini açıklamıştı. Buna rağmen Amerikalılar, Türkiye'nin görüşünü es geçerek, tüm bu süre boyunca Kürt birliklere günden güne sürekli ve yoğun bir şekilde silah tedarik etti" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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