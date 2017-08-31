ABD ve Rusya arasındaki gerilimde Rusya tarafından yeni ve sert bir açıklama geldi.

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "ABD'li meslektaşlarımızın yapıcı olmaktan çok uzakta olan tavırlarından üzüntü duyuyoruz ve elbette bize yönelik dostane olmayan, hatta bazen düşmanca olan adımları karşılıksız bırakamayız" dedi.

"İYİ İLİŞKİLERDEN YANAYIZ"

Peskov "Genel olarak ABD ile iyi ilişkilerden yanayız. İlişkilerin böyle olmasının uluslararası istikrar ve huzur, küresel ve bölgesel krizlerin çözümü için teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KRİZİ BAŞLATAN TARAF OLMADIK"

Rusya'nın yeni ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un ikili ilişkilerin düzelebileceğine dair açıklamalarını da değerlendiren Peskov "Moskova hiçbir zaman ilişkilerimizde ne yazık ki gözlemlenen krizi başlatan taraf olmadı" dedi.

Peskov açıklamalarına şöyle devam etti: "Moskova hiçbir zaman ikili ilişkilerde kısıtlamaları ve ekonomik yaptırımları başlatan taraf da olmadı. Buna hep karşı çıktı. Putin'in, Moskova'nın her zaman ortak çıkar ve güven ilkesine dayalı iyi ilişkiler yana olduğunu tekrar tekrar dile getirdiğini hatırlatırım."

Kaynak: haberinburada