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Rusya: ABD, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!

RUSYA: ABD, YENİ SURİYE ORDUSU KURUYOR!

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Haseke'de bulunan mülteci kampında 750 kadar eski DEAŞ ve Nusra Cephesi üyesi teröriste eğitim verdiğini açıkladı.

Tarih : 17 Aralık 2017, 19:30
Puan Ver : Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!(5/10)2


Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Haseke'de bulunan mülteci kampında 'Yeni Suriye Ordusu' yeni bir grup yaratmak için çalışmalar yürüttüğünü ve bunun için kampta militanlara eğitim verildiğini öne sürdü.



KAMP HASEKE'DE



Bölgedeki yerel kaynaklara ve mültecilerin verdiği bilgilere dayandırılan Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, Haseke'deki kampa son 6 ayda içlerinde DEAŞ ve Nusra Cephesi'nden teröristlerin de bulunduğu birçok kişinin getirildiği ifade edildi.



"750 KİŞİYE ÖZEL KUVVETLER TARAFINDAN EĞİTİM VERİLİYOR"



Haseke'de eğitilen kişilerin Rakka, Deyrizor, Ebu Kemal ve Fırat'ın doğusundaki alanlardan getirilen kişiler olduğu, yeni oluşturulacak grubun çekirdeğinin Ekim 2017'de Rakka'dan çıkartılan 400 DEAŞ'lı terörist olduğu belirtildi. Haseke yakınlarındaki Cisr el Şaddadi'de bulunan kampta 750 kişiye özel kuvvetler tarafından eğitim verildiği iddia edildi.



"ABD, SURİYE'DE YENİ ORDU KURUYOR"



Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"ABD'nin DEAŞ'ı yok etme konusunda kararlı olduğuna dair açıklamalarına rağmen, koalisyon, Suriye'de kalan militanlarla işbirliğine devam ediyor. ABD'li özel operasyon güçlerinden eğitmenlerin yönetiminde, sığınmacı kampı yakınlarında farklı terör örgütü militanları eğitiliyor ve 'Yeni Suriye Ordusu' isimli yeni bir silahlı oluşum kuruluyor. Evlerine dönen sığınmacıların açıklamalarına göre ABD'li eğitmenlerin hazırlıkların bitmesinin ardından kurulan silahlı grup, hükümet güçleri ile savaşması için Suriye'nin güneyine gönderilecek."



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Rusya  Abd  Yeni  Suriye  Ordusu  Kuruyor    haber

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