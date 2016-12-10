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'rusya abd seçimlerine müdahale etti' iddiası

'RUSYA ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİ' İDDİASI

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Rusya'nın, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasına yardımcı olacak şekilde ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde sonuca vardığı ileri sürüldü.

Tarih : 10 Aralık 2016, 11:42
Puan Ver : 'rusya Abd Seçimlerine Müdahale Etti' İddiası(6/10)8


Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Rusya'nın, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasına yardımcı olacak şekilde ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde sonuca vardığı ileri sürüldü.



Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve üst düzey hükümet yetkililerine dayandırılan iddiaya göre CIA, "Rusya'nın 8 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimlerine karıştığı" şeklinde bir neticeye ulaştı.



Habere göre, Rus hükümetine yakın bazı kişilerin, Demokrat Partinin gizli bilgilerini siber saldırı ile ele geçirerek Wikileaks'e aktardığı ve bu kişilerin Amerikan istihbarat birimlerince tespit edildiği bildirildi.



 



kaynak:hürriyet








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