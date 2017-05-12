Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

rusya abd ile iran arasında arabulucu olabilir

RUSYA ABD İLE İRAN ARASINDA ARABULUCU OLABİLİR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın ABD ile İran arasında arabulucu olabileceğini, bu sürecin zor olmasına rağmen başka çarenin olmadığını söyledi.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 13:09
Puan Ver : Rusya Abd İle İran Arasında Arabulucu Olabilir(7/10)6


Bogdanov, Rusya'nın ABD ile İran arasında bir arabulucu olabilip olamayacağı sorusu üzerine, "Tabii. Sürekli olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem ABD ile İran hem de Suudi Arabistan ile İran arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarda bulunuyoruz. Bu çok zor bir iş, ancak başka çaresi yok" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Rusya  Abd  İle  İran  Arasında  Arabulucu  Olabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER