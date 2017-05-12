RUSYA ABD İLE İRAN ARASINDA ARABULUCU OLABİLİR
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın ABD ile İran arasında arabulucu olabileceğini, bu sürecin zor olmasına rağmen başka çarenin olmadığını söyledi.
Bogdanov, Rusya'nın ABD ile İran arasında bir arabulucu olabilip olamayacağı sorusu üzerine, "Tabii. Sürekli olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem ABD ile İran hem de Suudi Arabistan ile İran arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarda bulunuyoruz. Bu çok zor bir iş, ancak başka çaresi yok" dedi.
kaynak:sabah
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