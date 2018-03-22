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Rusya, 4 Şirkete Daha Domates İhraç Etmesi İçin İzin Verdi
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Rusya, 4 Şirkete Daha Domates İhraç Etmesi İçin İzin verdi

RUSYA, 4 ŞİRKETE DAHA DOMATES İHRAÇ ETMESİ İÇİN İZİN VERDİ

Rusya,Türkiye'den dört şirketin daha 23 Mart`tan itibaren ülkeye domates ihraç etmesine izin verdi.

Tarih : 22 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Rusya, 4 Şirkete Daha Domates İhraç Etmesi İçin İzin Verdi(7/10)3

Rus Gıda Güvenliği Kurumu, Türkiye'den dört şirketin daha 23 Mart'tan itibaren Rusya'ya domates ihraç etmesine izin verdiğini duyurdu. Bu izin sonrası Rusya'ya domates ihraç edebilecek Türk şirketi sayısı 12'ye yükseldi.

UÇAK KRİZİNDEN SONRA KAPILAR KAPANMIŞTI

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den domates ithalatına yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017'den itibaren Türk domatesine kapıları yeniden açmıştı. (Reuters)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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