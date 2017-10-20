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Rusya: 30 Ekim'den İtibaren Türkiye'den Patlıcan ve Nar Alacağız

RUSYA: 30 EKİM'DEN İTİBAREN TÜRKİYE'DEN PATLICAN VE NAR ALACAĞIZ

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, domateslerin ardından Moskova'nın 30 Ekim'den itibaren Türkiye'den patlıcan ve nar sevkiyatına da izin vereceğini açıkladı.

Tarih : 20 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Rusya: 30 Ekim'den İtibaren Türkiye'den Patlıcan Ve Nar Alacağız(7/10)3

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, kasım-aralık döneminde Türkiye'den domates sevkiyatına izin verilebilmesi için gerekli belgeleri de hazırladıklarını belirtti.

"27 TÜRK FİRMADAN SEVKİYAT YAPILACAK"

Stratejik ve öncelikli projelerin geliştirilmesine yönelik bir toplantının ardından konuşan Tkaçev "Tarım Bakanlığı domates sevkiyatı önündeki kısıtlamaların kaldırılması ve ilk sevkiyatların kasım-aralık döneminde başlamasına yönelik hükümete sunulacak projeyi hazırladı" dedi.

Tkaçev ayrıca, "Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor tarafından patlıcan ve nar üreten Türk firmalarla ilgili incelemelerin neticesinde Rusya'nın 30 Ekim'den itibaren 27 Türk firmadan bu ürünlerin sevkiyatının yapılmasına izin vereceğini açıklıyorum" dedi.

"15 BİN TON NAR, 3 BİN TON PATLICAN ALINACAK"

Tkaçev, ilk tahminlere göre, Türkiye'den yılda 10-15 bin ton nar, 2-3 bin ton da patlıcan sevkiyatı yapılabileceğini belirtti.

Tkaçev, "2016 yılında 48 bin ton nar alındı, yani Türkiye'nin payı muhtemelen yüzde 30 kadardı. Bu yıl henüz sezon gelmemişken 15 bin ton getirildi. Sevkiyatlar konusunda Azerbaycan, İsrail, Mısır ve Peru lider konumda. Toplamda 20 bin ton patlıcan sevkiyatı yaptılar, Türkiye'nin buradaki olası payı ise yüzde 30'du" dedi.

Moskova'nın 2015'teki yasağı öncesinde Türkiye'den Rusya'ya yılda 50 bin ton nar ve 5 bin ton patlıcan sevkiyatı yapılıyordu. Kaynak: Sputnik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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