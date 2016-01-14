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rusya 23 ton antibiyotikli türk tavuğunu geri yollayacak

RUSYA 23 TON ANTİBİYOTİKLİ TÜRK TAVUĞUNU GERİ YOLLAYACAK

Rusya'nın Primorye kentinde Türkiye'den gelen tavuk kıymasında, izin verilenden fazla antibiyotik belirlendiği gerekçesiyle 23 ton tavuk geri yollanacak.

Tarih : 14 Ocak 2016, 10:22
Puan Ver : Rusya 23 Ton Antibiyotikli Türk Tavuğunu Geri Yollayacak(10/10)9


Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) Primorye laboratuvarlarında, Vladivostok limanından Rusya'ya giren büyük bir parti Türk menşeili tavuk kıymasından alınan numunede izin verilen seviyenin neredeyse iki katı fazla antibiyotik tespit edildiği belirtildi.



Konu ile ilgili Rosselkhoznadzor bölge yönetimi internet sayfasından yapılan açıklamada şöyle dendi: "Türk firması tarafından imal edilen ve yerel bir üreticinin adresinde veteriner sertifikası ile 2015 yılı sonunda Vladivostok limanından Rusya'ya sokulan 23 tondan fazla et ürünü tespit edildi. Rosselkhoznadzor resmi devlet veteriner laboratuvarı verilerine göre ithal ürünlerde izin verilen ölçüden 1.8 kat daha fazla Antibiyotik oksitetrasiklin tespit edildi."



Açıklamada FGBU "Primorye Bölgelerarası Veteriner Laboratuarı"nda gerçekleşen ikinci kontrolde ise ilk yapılan teste tespit edilenden daha fazla antibiyotiğe rastlandığı belirtildi. İlk testte bir kilo üründe 17.95 mikrogram oksitetrasiklin tespit edilirken, ikinci kontrollerde bir kilo üründe 18.15 mikrogram oksitetrasiklin tespit edildiği açıklandı.








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