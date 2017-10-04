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Rusya: 2018'den İtibaren Türkiye'den 50 Bin Ton Domates Alacağız

RUSYA: 2018'DEN İTİBAREN TÜRKİYE'DEN 50 BİN TON DOMATES ALACAĞIZ

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Rusya'nın 2018 yılı başından itibaren Türkiye'den en az 50 bin ton domates alımına izin verileceğini söyledi.

Tarih : 04 Ekim 2017, 13:20
Puan Ver : Rusya: 2018'den İtibaren Türkiye'den 50 Bin Ton Domates Alacağız(10/10)6

Türkiye ile Rusya arasındaki domates krizi önümüzdeki yıldan itibaren bitiyor. Rus haber ajansı Interfax'ta yer alan habere göre, Dvorkovich önümüzdeki yıldan itibaren domates ithalatına izin verileceğini açıkladı. Türkiye'den ithal edilecek miktar ise en az 50 bin ton olacak.

UÇUK KRİZİNDEN SONRA KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

2015 Kasım ayında bir Rusa uçağının Türkiye-Suriye sınırında düşürülmesinin ardından Türkiye/Rusya ekonomik ve ticari ilişkileri zarar görmüştü. Rusya, Türkiye'den ithal edilen bazı ürünlere kısıtlama getirmişti. İki ülke geçen yıl yaz aylarında sağlanan normalleşme ile birlikte birçok ürün üzerindeki engeli kalksa da Türk domateslerinin Rus pazarlarına ithalatı hala yasaktı. Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmeler yapılmış, ticari kısıtlamalar da ele alınmıştı.

ZEYBEKCİ MİKTAR KISITLAMASI YOK DEMİŞTİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de geçen hafta domates ile ilgili 1-2 gün içerisinde önemli gelişmeler olabileceğini belirtmiş "Teyit ettiler ama ilk domates sevkiyatı yapılana kadar bu konuda tedbirli olmayı tercih ediyoruz. Her türlü uygulamada Kasım 2015 öncesine dönmek hedefimiz. Herhangi bir miktar kısıtlaması yok. İlk domates sevkiyatı yapılana kadar günle ilgili konuşmak istemiyorum. Şu anda problem bitti diye biliyorum, bitti diye konuşuyoruz. Ama bu prosedürü çalıştırırken herhangi bir teknik engel, tekrar sürprizle karşılaşma endişem de yok değil" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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