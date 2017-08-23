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Rusya, 200 DEAŞ'lı Teröristi Havadan Tek Seferde Vurdu! O Anlar Kamerada

RUSYA, 200 DEAŞ'LI TERÖRİSTİ HAVADAN TEK SEFERDE VURDU! O ANLAR KAMERADA

Suriye'de rejim güçlerinin doğudaki Irak sınırına doğru ilerleyişi sürerken, Rusya 200 DEAŞ teröristini hava operasyonuyla tek seferde vurdu.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Rusya, 200 Deaş'lı Teröristi Havadan Tek Seferde Vurdu! O Anlar Kamerada(9/10)5

Rusya, Suriye Deyr ez Zor'da füzelerle yok ettiği DEAŞ konvoyuna ait görüntüleri paylaştı. Moskova, vurulan konvoyda tanklar, zırhlı araçlar ve yüksek kalibreli silahların da yer aldığını duyurdu. O anlar, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

UÇAKLAR PEŞ PEŞE SALDIRIYA GEÇTİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın önceki gün duyurduğu haberin görüntülerinde, terör konvoyunu havadan izleyen uçakların peş peşe saldırıya geçtiği yer alıyor. Kısa süren bombardımanda 20 aracın imha edildiği bildiriliyor.

Moskova yönetimi, konvoyda yüksek kalibreli silahlar, tank ve zırhlı araçların bulunduğunu açıkladı.

DEAŞ, 70 BİN KİLOMETRELİK BÖLGEYİ KAYBETTİ

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde halifelik ilan eden kanlı terör örgütü DEAŞ, son üç yıl içinde Irak ve Suriye'de 70 bin kilometrekarelik bölgeyi kaybetti. Yitirilen alan Irak'ta yüzde 78, Suriye'de yüzde 58'i buldu.

İşgal ettiği en büyük kent Musul'dan 9 Haziran'da temizlenen terör örgütü, son altı ayda ağır darbe yedi. Ocak 2017'den bu yana IŞİD'in temizlendiği alan 20 bin kilometrekareden fazla.

Kanlı örgüt, geçen yıl da Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirmişti. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

Katil sürüsü, halihazırda fiili başkent ilan ettiği Rakka'da kuşatma altında tutuluyor. Musul'un 60 kilometre batısındaki Türkmen kenti Telafer'de ise DEAŞ'a karşı operasyon üç gün önce başladı.

200'E YAKIN TERÖR SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİLER

DEAŞ, Mayıs ayından bu yana İspanya, İngiltere, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran'da saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

5 KITAYI KANA BULADILAR

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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